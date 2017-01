Aeroporto da Flórida é reaberto após atentado que deixou cinco mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Fort Lauderdale, localizado na Flórida, nos EUA, voltou a funcionar no sábado (7), às 5h locais (8h em Brasília) após ter sido alvo de um atirador na sexta (6). O ataque cinco mortos e oito feridos. O atirador, que abriu fogo contra passageiros que retiravam malas na área de desembarque, foi identificado como Esteban Santiago, 26, ex-militar que passou por tratamento psicológico. Durante a tarde e a noite de sexta, o aeroporto ficou fechado, com todas as atividades suspensas. Milhares de pessoas ficaram contidas nos terminais, enquanto as autoridades faziam buscas na cena do crime. Além de retirar as pessoas dos terminais, também foi preciso organizar a devolução de 20 mil malas e itens pessoais aos passageiros que foram evacuados do aeroporto. A Cruz Vermelha ajudou a fornecer água e comida aos que precisaram dormir no local. Esteban foi detido e está sendo interrogado para apurar possíveis conexões com terroristas. "A investigação está em fase inicial. Até agora, parece que ele atuou sozinho", disse George Piro, agente especial do FBI em Miami.