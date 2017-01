Litoral do Paraná tem chuva de um mês em um dia e vem mais

(foto: Arquivo Bem Paraná)

Nas últimas 24 horas o acumulado de chuva registrado nas estações hidrometeorológicas do Simepar localizadas no litoral paranaense foram significativos. Segundo dados do Instituto Simepar , em Pontal do Sul choveu 88,4 mm, em Praia de Leste, 73,8 mm, Guaraqueçaba, 40,8 mm, Matinhos, 101,8 mm. No momento, há registro de chuva no município de Garuva(SC), na divisa com Guaratuba(PR).

A previsão de pancadas de chuvas com trovões no Litoral segue até quarta-feira da semana que vem. Hoje, a máxima no litoral deve ser de 28 graus e amanhã, 30 graus.

O mesmo acontece em Curitiba, com previsão de tempestades até quarta-feira.