Curitibana flagra carrinho de crepe com sua foto no Rio Grande do Norte

(foto: Reprodução)

Uma história inusitada chamou atenção na internet pela impressionante consciência e também por ser relacionada aos direitos sobre as imagens compartilhadas nas redes sociais. A jornalista curitibana Francielly Azevedo, de 24 anos, está em férias e passeava na Praia de Ponta Negra em Natal, no Rio Grande do Norte, quando foi surpreendida com uma foto dela, como garota propaganda de um carrinho de crepe.



A foto foi tirada em 2013 enquanto ela fazia uma reportagem sobre o comércio de crepe francês, aqui em Curitiba. Na época, ela uma tirou a foto e postou no Facebook.

Quatro anos depois, ela se deparou com a imagem estampando o carrinho no outro lado do país.



A jornalista voltou atrás do rapaz para fotografar o carrinho. Ela não queria perder a oportunidade de registrar a incrível coincidência.



Francielly Azevedo disse que não pretende cobrar pelo direito de imagem e o comerciante ficou agradecido. Ela brincou dizendo que cobrou os direitos em crepes.





