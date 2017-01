Calleri tem salário acertado com o São Paulo, mas pode continuar na Europa

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Calleri ainda não sabe qual time vai defender em 2017. O argentino está longe de viver um bom momento no West Ham, da Inglaterra. O São Paulo, por sua vez, precisa de um atacante. Por isso, não é de se estranhar que as duas partes tenham voltado a conversar. Segundo apurou a reportagem, a diretoria tricolor chegou a oferecer o contrato de um ano, com salário de R$ 400 mil por mês para o estafe do atleta. Apesar de ter aceitado, o jogador não chegou a um acordo. A ideia dos empresários que cuidam do argentino é tentar manter Calleri na Europa. Por isso, eles devem esperar até o fechamento das janelas de transferência dos principais mercados, no início de fevereiro, para tomar uma decisão. No entanto, o pai e representante do jogador, Guillermo Calleri, deixou claro que há possibilidade de ele voltar para o São Paulo. O clube, no entanto, prefere manter a cautela. ‘É lógico que o Calleri é um jogador que interessa para vir por empréstimo. Mas há um grupo de empresários que cuida da carreira dele e a ideia deles é tentar ganhar dinheiro com ele na Europa‘, disse o José Jacobson, o diretor de futebol do São Paulo. O grupo de investidores pagou cerca de R$ 40 milhões para tirar o jogador do Boca Juniors no ano passado e colocá-lo no São Paulo, por empréstimo. Calleri tem contrato com o West Ham até maio, porém, poucas vezes foi utilizado. Na Inglaterra, disputou 11 partidas, sendo duas pela equipe sub-23, e não marcou nem um gol sequer. Já no Morumbi, o argentino deixou ótima impressão. Ele marcou 11 gols em 31 partidas - sendo o artilheiro do time na temporada. Para o setor, o São Paulo negocia também com o paraguaio Cristian Colmán, do Nacional do Paraguai.