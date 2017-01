Cleiton Xavier fica perto de ir para Vitória

ALEXANDRE DE AQUINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleiton Xavier está perto de acertar com o Vitória. O meia, de 33 anos, tem negociações adiantadas com os baianos. "Com o Palmeiras estamos acertados, com o jogador acertado. Faltam finalizar alguns detalhes com seu agente", disse o diretor do Vitória, Sinval Vieira, em entrevista para a rádio Metrópole. "Estamos acreditando muito nele", completou. O jogador possui vínculo com o clube paulista até fevereiro de 2018, mas sua transferência para a equipe baiana deve acontecer em definitivo. Ele deve assinar um vínculo de duas temporadas. Outro que está perto de sair é o volante Matheus Sales. O jogador, de 21 anos, é pretendido por Fluminense, a pedido de Abel Braga, e também por Bahia, e deve resolver a sua situação nos próximos dias.