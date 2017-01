Proposta do Santos agrada Robinho, mas estafe pede reunião com Atlético-MG

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de o Atlético-MG considerar o atacante Robinho inegociável, o Santos avançou em relação ao sonho de contratar o jogador pela terceira vez. A reportagem apurou que o presidente Modesto Roma fez a proposta salarial e viu que agradou o estafe do jogador com os valores. Os números superam os R$ 600 mil mensais, mas tanto o clube, como o estafe do atleta, não confirmam os valores financeiros. A proposta foi verbal e ocorreu em reunião entre o dirigente santista e a advogada e representante do atleta, Marisa Alija, na última sexta-feira, na Vila Belmiro. Apesar de aprovar os valores e considerá-los negociáveis, Marisa orientou Modesto Roma a procurar o Atlético-MG. Agora, a diretoria santista agendará uma reunião com o presidente do clube mineiro, Daniel Nepomuceno. O estafe de Robinho também avisou que considera difícil o Atlético negociar o jogador, principalmente pelo desempenho do atleta na temporada passada. O experiente atacante marcou 12 gols no Campeonato Brasileiro e foi o destaque do time em diversos jogos. O Santos promete ‘barganhar‘ o valor da multa rescisória. Qualquer clube que esteja interessado em Robinho precisa gastar R$ 100 milhões para quebrar o vínculo do jogador com o Atlético, que vai até dezembro. O clube paulista promete fazer uma estimativa de mercado, alegando que Robinho tem contrato somente até o fim deste ano com o Galo. O valor da proposta ao clube mineiro ainda é mantido em sigilo. Vale ressaltar que o Santos, diferentemente do início do ano passado, quando perdeu o jogador para o Atlético-MG, tem dinheiro em caixa. O clube paulista recebeu a bolada referente à saída de Gabigol para a Inter de Milão. O clube vendeu Gabriel por 29,5 milhões de euros (R$ 108 milhões) e ficou com cerca de 18 milhões de euros (R$ 64 milhões). Aos 32 anos, Robinho já teve três passagens pelo Santos. Defendeu também Real Madrid, Manchester City, Milan e Guangzhou Evergrande (China).