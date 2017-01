Chapecoense está perto de contratar mais um jogador do Palmeiras

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense aos poucos se recompõe da tragédia do dia 29 de novembro. O clube catarinense está perto de confirmar mais um jogador que pertence ao Palmeiras. Trata-se do zagueiro Nathan, de 21 anos. O jogador voltaria ao Palmeiras depois de ser emprestado para o Criciúma, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a apuração da reportagem, sem espaço no time paulista, ele acabou liberado para atuar pela Chapecoense na temporada 2017. No Palmeiras, Nathan disputou 12 partidas em 2014 e quatro em 2016. No Criciúma, ele teve mais oportunidades de atuar. Foram 16 confrontos e dois gols marcados. Nathan é o segundo atleta do Palmeiras que negocia com a Chapecoense. Nesta quinta-feira, o volante Amaral foi anunciado pela equipe de Santa Catarina - ele também estava emprestado (ao Coritiba) e acertou um novo vínculo com os catarinenses. Depois de perder 19 jogadores no acidente aéreo em Medellín antes da final da Copa Sul-Americana, a Chapecoense já acertou com 20 atletas. São eles: os goleiros Elias e Artur, os zagueiros Zeballos, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Grolli, os laterais Diego Renan e Reinaldo, os volantes Andrei Girotto, Amaral e Moisés, os meias Lucas Marques, Nadson, Dodô e Osman, além dos atacantes Wellington Paulista, Artur, Tulio de Melo, Rossi e Niltinho. O primeiro jogo oficial da Chapecoense em 2017 será disputado no próximo dia 26, contra o Joinville, pela Primeira Liga, na Arena Condá. Cinco dias antes, o time receberá o Palmeiras para um amistoso, também em Chapecó.