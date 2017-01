Roger chega ao Atlético-MG com a expectativa de mudar o time para 2017

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Começa neste sábado, às 15h30, o comando técnico de Roger Machado no Atlético-MG. O novo treinador já está em Belo Horizonte, em MG, desde a sexta-feira e aproveitou as horas extras para conhecer a estrutura que vai ter à disposição nos próximos dois anos. Chance também para conversar com os demais membros da comissão técnica sobre a montagem do time para 2017. A temporada passada foi marcada por muita expectativa por parte dos atleticanos, mas também por muita frustração. Com um elenco recheado de grandes nomes, o time jamais conseguiu uma boa sequência de atuações, apesar dos bons resultados em sequência no Campeonato Brasileiro. E assim fechou 2016 sem nenhuma conquista oficial. Roger chega ao Atlético para mudar isso. Melhorar o rendimento da equipe e conquistar títulos. E antes mesmo de desembarcar em Belo Horizonte, o treinador já tinha em mente algumas alternativas para testar durante a pré-temporada. Uma delas envolve Rafael Carioca. Com poucos volantes à disposição, o treinador pode mudar a forma de o Atlético atuar. ‘Após o jogo contra o Grêmio (final da Copa do Brasil do ano passado) ele me ligou. Me perguntou o que achava num sistema de 4-1-4-1 se o Rafael Carioca poderia não fazer o primeiro volante, como ele costuma fazer, mas jogar um pouco mais adiantado, pela qualidade, pela qualidade do chute. Essas questões, de jogadores, funções táticas, estamos trocando informações‘, contou o auxiliar Diogo Giacomini, em entrevista ao canal ESPN. Além de Roger, a Cidade do Galo vai ter outras novidades neste sábado. O zagueiro Felipe Santana, o lateral esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Rafael Moura, que volta de empréstimo. No entanto, nenhum deles vai falar com a imprensa. No primeiro dia de trabalho, o técnico Roger Machado é quem vai atender a imprensa. Oportunidade para que o treinador fale um pouco mais do que espera para o Atlético em 2017. Desde que acertou com o clube mineiro, a única manifestação foi através de um comunicado. Fora isso, apenas informações de pessoas que conversam com Roger Machado. E entre elas está Diogo Giacomini, certamente alguém que conversou bastante com o treinador nas últimas semanas. ‘Com certeza ele vai vir com uma proposta de jogo e um sistema alternativo, caso a equipe precise alterar durante o jogo. Mas mais importante do que é isso, são os conceitos que o Roger tem de uma equipe sempre agrupada, sempre compacta. Ele gosta de uma equipe que valorize a bola‘. Detalhes da pré-temporada do Atlético ainda não foram revelados. Por enquanto, o primeiro compromisso do time comandado por Roger vai ser a estreia no Campeonato Mineiro, no dia 29, contra o América de Teófilo Otoni, em Belo Horizonte. Na próxima semana, o Atlético participa da Florida Cup, mas vai jogar com uma equipe alternativa, formada por jogadores reservas e atletas da base. O time vai ser comandado pelo auxiliar Diogo Giacomini.