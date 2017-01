Com reajuste de 10,99%, carnês do IPTU começam ser distribuídos em Curitiba

(foto: Divulgação)

Os carnês do IPTU de Curitiba começaram a ser enviados pela Prefeitura nesta semana. A distribuição é feita pelos Correios e deve ser concluída até o fim do mês. Quem não receber pode solicitar uma segunda via no site da prefeitura (www.curitiba.pr.gov.br) ou pessoalmente nas Ruas da Cidadania ou ainda no Departamento de Rendas Imobiliárias que fica na Prefeitura na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

Em 2017, o prazo para o pagamento do imposto com desconto de 6% vai até 10 de fevereiro. O contribuinte que optar pelo parcelamento poderá fazer em até dez vezes, iniciando o pagamento em fevereiro e finalizando em novembro.

Até o dia 10 de fevereiro pode ser solicitada a revisão dos dados. O pagamento por débito automático deve ser solicitado diretamente nos bancos.

De acordo com a Prefeitura, o IPTU 2017 foi corrigido conforme previsto em lei criada pela gestão anterior. Para imóveis com construção o reajuste é de 10,99%, sendo 6,99% de correção monetária pelo IPCA. Para os imóveis sem construção o reajuste é de 13,99%, sendo 6,99% de correção monetária.

Nos carnês também estão as taxas de lixo que serão cobradas junto ao IPTU. Os valores máximos por unidade para 2017 são de R$ 275,40 para imóveis residenciais e R$ 471,60 para os não residenciais.