Começa nesse domingo segunda fase da Fuvest com quase 23 mil candidatos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesse domingo (8), a segunda da Fuvest 2017. Ao todo, 22.869 candidatos (2.128 treineiros), vão disputar 8.734 vagas para cursos da USP e 120 para o curso de medicina da Santa Casa de São Paulo (total de 8.854). No primeiro dia de prova da segunda etapa, os candidatos deverão entregar uma foto 3x4, recente, com ou sem data. As provas da segunda fase ocorrerão entre os dias 8 e 10 de janeiro. Já os testes de habilidade específica, entre os dias 11 e 13 de janeiro. Nos dias de prova, os portões de todas as escolas serão abertos às 12h30 (horário de Brasília) e fechados às 13h. Não serão admitidos retardatários. O candidato só poderá sair do local de exame a partir das 15h. Os candidatos farão as provas em 37 endereços, sendo 21 na região metropolitana de São Paulo e 16 no interior do Estado. A instituição recomenda que os vestibulandos verifiquem os locais de prova no site da Fuvest porque alguns são diferentes dos locais em que fizeram a prova na primeira fase. Os vestibulandos farão três provas analítico-expositivas, com quatro horas de duração. No primeiro dia de prova, eles deverão responder a dez questões de interpretação de textos, gramática e literatura, além da redação -obrigatória para todos os candidatos da segunda fase. No segundo dia, serão 16 questões que englobam as disciplinas do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês) -algumas questões serão interdisciplinares. No último dia de prova, os vestibulandos devem responder a 12 questões de duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três disciplinas, serão quatro questões de cada. O candidato que receber nota zero em qualquer prova, inclusive na de Habilidades Específicas, será eliminado do vestibular. APROVADOS A primeira lista de aprovados no vestibular será divulgada às 10h no dia 2 de fevereiro no site da Fuvest. A matrícula será em duas etapas: não presencial, apenas no site da Fuvest, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2017, e presencial (obrigatória) nos dias 13 e 14 de fevereiro. As demais chamadas aconteceram nos dias 9, 17 e 23 de fevereiro (segunda, terceira e quarta lista, respectivamente) e nos dias 6 e 10 de março (quinta e sexta chamadas, respectivamente). Depois desse período, a Fuvest divulga o número de vagas não preenchidas e lista de candidatos habilitados para participar da primeira etapa de Reescolha do curso, apenas pela internet, nos dias 15 e 16 de março de 2017. A sétima e oitava listas serão divulgadas nos dias 22 e 24 de março, respectivamente.