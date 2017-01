Real goleia Granada e iguala marca histórica do Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acostumado a dar show, o Real Madrid teve mais uma atuação de gala no Campeonato Espanhol. Neste sábado (7), no Santiago Bernabéu, os comandados por Zinedine Zidane não tiveram dificuldades para atropelar o Granada com quatro gols no primeiro tempo e vencer por 5 a 0, resultado que mantém a equipe merengue na liderança isolada da competição. Isco, duas vezes, Benzema, Cristiano Ronaldo e Casemiro, único na etapa final, foram os responsáveis pela goleada. A vitória sobre o Granada ainda valeu mais do que três pontos ao Real Madrid. Com o resultado positivo, o clube da capital espanhola igualou a maior marca de invencibilidade do futebol espanhol de todos os tempos. Agora, o Real está há 39 jogos sem perder, mesma marca alcançada pelo rival Barcelona na temporada passada. Essa ainda é a maior marca maior invencibilidade do Real Madrid em 114 anos de história da equipe. CRISTIANO RONALDO Cristiano Ronaldo recebeu uma homenagem em grande estilo no gramado do Santiago Bernabéu. Antes de a bola rolar, o craque português exibiu para os torcedores sua quarta Bola de Ouro e ainda recebeu cumprimentos de grandes lendas do Real Madrid. Ronaldo, Figo, Owen e seu técnico Zidane estiveram presentes em campo, enquanto Kaká e Fabio Cannavaro mandaram vídeos que foram exibidos no telão do estádio. E é claro que ele não passaria em branco. Depois de ótima jogada de Marcelo pela esquerda, o camisa 7 completou de cabeça para anotar o terceiro da equipe no jogo. MARCELO Assim como Cristiano Ronaldo, Marcelo não deve esquecer da partida contra o Granada. O brasileiro não balançou as redes, mas tem um motivo especial para guardar o jogo na memória. Neste sábado, o lateral-esquerdo completou 10 anos desde sua estreia como profissional do Real Madrid. No site oficial, o clube fez questão de publicar um vídeo em homenagem ao jogador da seleção brasileira. ISCO Reserva e frequentemente especulado como possível moeda de troca do Real, Isco vem demonstrando seu valor. Titular contra o Granada, o meio-campista espanhol mostrou para Zidane que merece mais oportunidades com a camisa merengue. Foi dele o primeiro gol da partida, após receber belo passe de Benzema, e o quarto, depois de boa jogada de Modric. Na etapa final, com a vitória já garantida, foi substituído por Asensio. CASEMIRO Totalmente recuperado de uma lesão que o afastou da seleção brasileira, Casemiro mantém o alto nível no Real Madrid. Tudo bem que o Granada não representou tanto perigo ao setor defensivo dos donos da casa, mas, sempre que precisou, o volante brasileiro estava em cima do lance, não dando chance aos rivais. Se não bastasse ser um cão de guarda de Zidane, o ex-são-paulino ainda apareceu bem na frente. Na etapa final, após cobrança de falta da direita, ele apareceu sozinho na segunda trave para deixar sua marca.