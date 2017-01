Rooney vira artilheiro histórico do Manchester United

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Wayne Rooney fez neste sábado (7) o primeiro da goleada sobre o Reading (4 a 0) e se tornou o maior artilheiro da história do Manchester United. Desviando um chute de Mata após bela jogada de Martial, Rooney marcou seu 249º gol, igualando-se na artilharia histórica do clube com Sir Bobby Charlton, que, aos 79 anos, estava neste sábado no Old Trafford. O feito de Rooney é ainda mais marcante dado que ele chegou ao número em 543 partidas, ao passo que Charlton, campeão mundial com a seleção inglesa em 1966, precisou de 758 jogos para alcançar a mesma quantidade de gols. Os outros gols do jogo deste sábado, válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra, foram feitos por Martial, no primeiro tempo, e Rashford, duas vezes, no segundo. O quarto gol saiu depois de uma lambança incrível da defesa do Reading. O goleiro Al-Habsi, de Omã, recebeu um recuou de bola e, pressionado por Rashford, acabou errando e furando um chutão, entregando-a ao atacante do Manchester. Ele apenas a empurrou para as redes com o gol vazio. O técnico José Mourinho poupou Ibrahimovic e promoveu a entrada de Bastian Schweinsteiger, muito aplaudido pela torcida ao subir ao gramado. A próxima partida do Manchester será na terça-feira, contra o Hull City, pela Copa da Liga Inglesa.