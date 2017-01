Jovem bêbado causa acidente cinematográfico no Atuba

(foto: Rede News 24 horas)

Um Gol Branco sofreu um acidente cinematográfico, com direito a incêndio e poste em cima do carro na BR-116, no Bairro Atuba perto do Hospital Vita. O motorista, um jovem de apenas 21 anos, milagrosamente saiu apenas com ferimentos leves, mas foi preso porque o bafômetro indicou ingestão de bebida alcoolica. O rapaz perdeu o controle do carro e bateu em um poste que acabou derrubando outro que caiu em cima do veículo que pegou fogo. Há suspeita de que ele disputava racha com um primo.

Leia mais no Plantão de Polícia