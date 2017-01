Para governo de RR, vídeo sobre balas de borracha não foi feito no Estado

RUBENS VALENTE, ENVIADO ESPECIAL BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - O governo de Roraima afirmou neste sábado (7), por meio da Secretaria de Comunicação, que considera não ter sido filmado no Estado o vídeo que circula entre parentes de presidiários da Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo) com policiais disparando balas de borracha em detentos. Segundo o governo, a informação partiu do secretário de Justiça, Uziel Castro, que teria visto as imagens e concluído que o armamento mostrado nas cenas "não é utilizado pelas forças de segurança de Roraima". O vídeo mostra policiais atirando balas de borracha à queima-roupa em detentos, enquanto gritam xingamentos. Um dia antes, na sexta-feira (6), a Folha de S.Paulo havia mostrado as mesmas imagens ao secretário no palácio do governo, mas ele não fez nenhum comentário sobre armamento e também não negou que tivesse sido gravado em Roraima. No sentido contrário, o secretário procurou justificar as atitudes dos policiais: "O que você acha que tinha que fazer? Esses caras [detentos] estão fazendo o quê, estavam na missa, rezando?" Na sexta-feira (6), familiares que pediram para não ter o nome publicado disseram à reportagem, na estrada de acesso à entrada principal da Pamc, que há feridos por balas de borracha no presídio e que um detento teria recebido um disparo na boca. O governo não confirmou as afirmações.