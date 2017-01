Doria 'vira' gari de novo, é tietado na Paulista e recebe apoio de atriz global

LUIZ CARLOS FERREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos de uma semana após os 10 segundos de varrição em uma praça no centro de São Paulo, o prefeito João Doria (PSDB) esteve neste sábado (7) na avenida Paulista para a segunda fase da operação Cidade Linda, novo programa de zeladoria da cidade. Vestido de gari, o tucano iniciou a varrição às 9h, próximo ao Masp. De surpresa, a atriz Regina Duarte apareceu para prestigiar o novo programa do prefeito. "Não quero ser política, mas acho que todos os moradores de São Paulo devem se engajar", disse a atriz global. Após quase uma hora na qual ensaiou algumas varrições, sempre com paradas para ser tietado por pessoas que passavam pela região, o prefeito teve uma pausa para um café. Depois seguiu com a vassoura até o Parque Trianon. Quando questionado se a operação seria feita também na periferia da cidade, Doria disse que já há planos. "Já temos a programação para as zonas leste e sul, iniciando pelas avenidas Mateo Bei [leste] e Belmira Marin [sul]", afirmou o prefeito. O artesão e morador de rua Douglas Martins Camargo, 32, pediu ao prefeito tucano para que não maltratasse a população de rua da cidade. "Não vai zoar o pessoal de rua, hein, meu?", disse o artesão ao novo prefeito. "Pode deixar", respondeu o prefeito.