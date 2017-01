Governo divulga nomes dos 31 presos mortos em Roraima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Roraima divulgou neste sábado (7) a lista oficial dos 31 presos que foram assassinados durante rebelião na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, na madrugada desta sexta-feira (6). Na listagem, dos 31 mortos, 16 têm acusação relativa a tráfico de drogas e outros sete por homicídio. Cinco corpos foram liberados na manhã deste sábado do IML (Instituto Médico Legal), em Boa Vista. Os demais aguardam análise pericial e identificação de familiares. Por falta de estrutura do IML para receber os 31 corpos, o governo do Estado teve que alugar um caminhão frigorífico que fica estacionado nos fundos do instituto com os corpos antes de serem submetidos aos exames. A matança em Roraima é a segunda maior em número de vítimas em presídios do país após o massacre do Carandiru, em 1992, em São Paulo, quando uma ação policial deixou 111 presos mortos na casa de detenção. O número de mortos iguala esta chacina à de 2004 na Casa de Custódia de Benfica, no Rio. LISTA DE MORTOS Nome: Enoque Correia Lira Filho Acusação: tráfico, formação de quadrilha e roubo Nome: Edismar Henrique Duran Barreto Acusação: roubo, furto e receptação Nome: Alcides Pereira de Aquino Acusação: tráfico Nome: Carlos Eduardo Loreiro de Castro Acusação: roubo, falsificação de moeda, receptação e furto Nome: Francisco das Chagas Sousa Lima Acusação: tráfico Nome: Thiago Juvino de Oliveira Acusação: tráfico e roubo Nome: Alex Souza da Silva Acusação tráfico, homicídio e roubo Nome: José de Moura Ferreira Acusação: tráfico Nome: Albimeleque Fonseca Almeida Acusação: roubo e furto Nome: Fábio Bandeira Silva Acusação: tráfico e roubo Nome: Haciel Moreira da Silva Acusação: tráfico Nome: Elvis Roger Palma Hernandez Acusação: roubo Nome: Ilmar de Araújo Silva Acusação: roubo, furto e homicídio Nome: Egberto Pereira da Silva Acusação: estupro e roubo Nome: Clealbert Dutra Guimarães Acusação: homicídio e formação de quadrilha Nome: Márcio Correia Marcelo Acusação: homicídio e tráfico Nome: Francismar Souza de Oliveira Acusação: roubo Nome: Francisco Romerio Borba Acusação: tráfico Nome: Nilson Sales Souza Acusação: tráfico e roubo Nome: Paulo Wendel Guimarães Cardoso Acusação: roubo Nome: Adercio Alves da Cunha Acusação: sem informação Nome: Lázaro Quincas Saldanha Acusação: tráfico, porte ilegal de arma e adulteração de veículo Nome: Mizael Guimarães da Silva Acusação: homicídio, lesão corporal e porte ilegal de arma Nome: Abel Paulino de Souza Acusação: tráfico Nome: José Antônio Araújo de Oliveira Acusação: tráfico Nome: Jairo dos Santos Morais Acusação: estupro Nome: Edione de Souza Santos Acusação: tráfico e estupro Nome: Francisco Luciano Pereira da Silva Acusação: tráfico Nome: Adriano Soares Marinho Acusação: tráfico Nome: Geocival de Lima Frazão Acusação: homicídio Nome: Luiz Oliveira dos Santos Acusação: tráfico e homicídio