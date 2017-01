Morre aos 92 Mário Soares, ex-presidente de Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente de Portugal Mário Soares morreu neste sábado (7) aos 92 anos em Lisboa, informou o porta-voz do hospital onde estava internado. Fundador do Partido Socialista de Portugal, Soares passou décadas na política. Ele foi internado em 13 de dezembro, quando entrou em coma e não se recuperou mais. Soares era considerado o "pai' da democracia portuguesa", por seu papel durante a redemocratização do país. Ele presidiu o país durante dez anos, foi ministro das Relações Exteriores, chefe de Governo e deputado no Parlamento europeu. "Sou um pobre homem que teve a sorte de ter tomado posição e ter acertado", disse em uma entrevista, publicada em 2015. Formado em direito, Soares defendeu opositores ao regime do ditador Antonio Salazar, que comandou Portugal entre 1933 e 1974. Por isso, ficou preso durante três anos. Ele foi preso uma segunda vez, em 1968, e deportado para a então colônia africana de São Tomé e Príncipe. Após a redemocratização, Soares passou a integrar o governo e chegou a presidente em 1987, cargo no qual foi reeleito.