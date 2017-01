Sem Cícero e debaixo de chuva, Ceni comanda primeiro treino nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em preparação para a Florida Cup, Rogério Ceni comandou o seu primeiro treino nos Estados Unidos. Debaixo de chuva, na cidade de Bradenton, o treinador dividiu o elenco em grupos e dirigiu trabalho com bola. Além de Cueva, em recuperação de periamigdaliano (infecção aguda nas amígdalas), o ex-goleiro não pôde contar ainda com Cícero, que estava de férias. Contratado em dezembro, o meia deve se apresentar oficialmente ao elenco neste domingo (8) e realizar exames na segunda-feira (9) para ser integrado ao time. Já o meia peruano permanece em Lima, sendo que o São Paulo faz o monitoramento diário com o atleta e o médico especialista que o acompanha. Caso seja liberado, o jogador viaja direto para os Estados Unidos. Antes de ir para o campo, os jogadores fizeram o trabalho de musculação no CT norte-americano. O treinador conversou com o elenco e fez questão de mostrar todas as instalações do local. O São Paulo faz a sua estreia no torneio amistoso contra o vencedor de River Plate (ARG) e Millonarios (COL), no dia 19. Antes disso, deve disputar dois amistosos contra equipes locais. A ideia é realizar um no dia 12 de janeiro e outro no dia 15 deste mês.