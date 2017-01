Djokovic se irrita, destrói raquete, mas vence Murray e leva ATP de Doha

O sérvio Novak Djokovic se irritou, quebrou a própria raquete, levou advertências e perdeu um ponto por indisciplina, mas mesmo assim conseguiu vencer o britânico Andy Murray por 2 sets a 1 (6/3, 5/7, 6/4). A vitória lhe fez faturar o ATP de Doha, no Qatar, o primeiro de 2017. Djokovic já havia vencido em Doha no ano passado. A irritação do sérvio já tinha aparecido no começo do jogo, quando ele atirou uma bola em direção à plateia, mas ficou maior no segundo set, quando após desperdiçar três match points e errar um movimento, ele deu duas raquetadas no chão, quebrando seu equipamento. Por causa disso, ele levou uma segunda advertência e perdeu o game, o que ajudou Murray a fechar o segundo set. No terceiro, ainda um pouco nervoso, o sérvio trocou de camisa e controlou seu jogo, fechando a partida e levando o troféu. A derrota põe fim a uma sequência de 28 jogos de invencibilidade de Murray, série iniciada em setembro do ano passado. O escocês, que havia vencido o rival nas Finais da ATP do ano passado e recentemente ganhou o título de "Sir", continua na primeira posição do ranking mundial, seguido de perto pelo sérvio. O ATP no Qatar é tradicionalmente considerado um torneio preparatório para o primeiro Grand Slam no ano, o Aberto da Austrália, que começa no dia 16 de janeiro. Djokovic chegou à final depois de uma partida na qual salvou cinco match points contra o espanhol Fernando Verdasco. Sérvio evitou lesão, mas irritação gerou duas advertências Depois de um começo bastante equilibrado no qual os dois tenistas de 29 anos trocaram muitas bolas de fundo e deixadas perto da rede, Djokovic fechou o primeiro set se aproveitando de erros do escocês. Mas, aparentando estar um pouco irritado com os próprios erros, foi Djokovic quem levou a primeira advertência por, após o fim de um ponto, rebater uma bola em direção à arquibancada. A bola, fraca, teria acertado uma pessoa que torcia. No segundo set, o número 2 do mundo por pouco não torceu o pé em uma corrida, mas acabou se jogando ao chão para evitar a lesão. Na queda, acabou batendo a parte de trás da cabeça. A pancada pareceu não lhe incomodar porque ele acabou vencendo o game e quebrando o serviço de Murray. Com a quebra, Djokovic parecia caminhar para fechar o jogo com tranquilidade, mas teve o serviço quebrado por Murray, que ainda salvou três match points. No terceiro set, ele fez cara de dor, aparentando estar sentindo a perna, mas quebrou mais uma vez o serviço de Murray e conseguiu fechar o set e o jogo. Apesar da vitória, Djokovic não deve diminuir sua distância de pontos para o número 1 do mundo de acordo com os critérios de pontuação da associação mundial de tenistas.