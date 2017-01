FAS e Guarda Municipal fazem abordagem no centro neste sábado

Equipes da Fundação de Ação Social (FAS) e da Guarda Municipal abordaram, na manhã deste sábado (7/1), oito pessoas em situação de rua que estavam na Praça Santos Dumont, localizada na esquina das ruas Ébano Pereira e Cruz Machado, no centro da cidade. Duas delas já tinham passagem pela polícia por crimes de roubo e receptação, mas foram liberadas porque não havia mandado de prisão em aberto para elas. Duas facas foram apreendidas com o grupo.

A primeira ação do trabalho em conjunto foi realizada pela Guarda Municipal. Em seguida, a equipe de abordagem da FAS, formada por dois educadores sociais, conversou com as pessoas, coletando dados de cada uma. Elas foram convidadas a comparecer ao Centro POP da Matriz, uma das unidades mantidas pelo município para atendimento especializado a famílias e indivíduos adultos que se encontram em situação de rua.

“Todos contaram que são usuários de drogas e, por isso, perguntamos do interesse de fazerem tratamento. Falamos dos serviços que a Prefeitura de Curitiba oferece e do desejo desta gestão de dar oportunidades a todos para que possam sair das ruas”, explicou a assessora da FAS, Maria Alice Erthal.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski, destacou que a Guarda Municipal e a FAS trabalharão em conjunto na abordagem às pessoas em situação de rua, em todas as regiões da cidade.

A ação realizada na Praça Santos Dumont chamou a atenção de pedestres e moradores que aplaudiram o trabalho realizado pelas equipes.

Um mês na rua

Ainda pela manhã, as mesmas equipes da FAS e da Guarda Municipal fizeram o atendimento a um morador de rua que há um mês vive na Praça Rui Barbosa. Bastante debilitado, o homem foi encaminhado a uma entidade conveniada para tomar banho e se alimentar. Em seguida, ele seria levado para avaliação médica em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).