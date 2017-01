(foto: Reprodução)

Um novo golpe no WhatsApp já enganou mais de 260 mil usuários no Brasil ao prometer uma nova funcionalidade falsa que ofereceria ao usuário a possibilidade de ativar uma função do aplicativo para visualizar as pessoas que o adicionaram.



De acordo com a PSafe, empresa em segurança e performance mobile, o golpe atinge usuários de smartphones com sistema operacional Android no País.



Com a falsa promessa, cibercriminosos induzem usuários a compartilharem a fraude com amigos e a baixarem aplicativos que proporcionam ganhos financeiros aos golpistas.



Antes de ter acesso a informação, é solicitado o compartilhamento do link contendo a fraude com dez amigos e cinco grupos diferentes. A partir disso, o usuário é direcionado a uma página que induz a instalação de outros aplicativos, que não necessariamente contém vírus.



A cada novo aplicativo baixado o hacker ganha dinheiro. Desta forma, ao invés de ter a falsa nova função do WhatsApp liberada, usuários apenas divulgam o golpe e são induzidos a instalar aplicativos.



A seguir, confira dicas de especialistas em segurança da PSafe para manter seu celular protegido:



1. Instale e mantenha atualizado um Antivírus. Com um app de segurança, o usuário poderá checar se a rede wi-fi que ele está acessando é segura ou não e ainda ser alertado se acessar sites maliciosos ou baixar aplicativos infectados



2. Evite clicar em links vindos por mensagens - Nos últimos meses, muitas tentativas de infecção ocorreram via links maliciosos enviados por amigos no WhatsApp.



3. Utilize apenas redes protegidas com senha - Redes que não solicitam senhas são mais arriscadas – pois permitem acesso mais fácil aos hackers – e, por isso, é aconselhável utilizar apenas redes com senhas, que ofereçam algum tipo de criptografia.