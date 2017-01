"Vai ser um ano importante para o Atlético e para mim", diz Roger Machado

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado no dia 30 de novembro do ano passado, para ser o técnico do Atlético nas próximas duas temporadas, Roger Machado finalmente deu a primeira entrevista como treinador do time alvinegro. Entre todos os assuntos abordados durante a coletiva, a vontade de ser campeão foi um tempo que ganhou bastante destaque. O Atlético é o quarto clube na ainda curta carreira de Roger como treinador. Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio foram as equipes já dirigidas pelo técnico, que ainda busca o primeiro título na função. E para Roger, 2017 vai ficar marcado neste sentido. "Sou bastante intenso nas atividades. No fim da semana, vou perder a voz, mas depois ela volta. Sou bastante participativo, para que no dia do jogo eu possa ser muito mais pontual nas minhas intervenções. Todo profissional deseja conquistar títulos, mas temos que estar sempre pautados no nível do trabalho. Tenho certeza que este será um ano importante para o Atlético e para mim". Logo no primeiro dia, muita intensidade e treino como bola. Roger já chegou na Cidade do Galo implantando seu método de trabalho, cobrando muita movimentação dos atletas e bastante qualidade nos passes. "Quero dizer que é um prazer neste momento representar esta instituição de muitos anos e muitas conquistas. O Atlético é um clube que todo profissional deseja trabalhar. Você depara com um elenco de primeira qualidade, estrutura de nível mundial. Você fica querendo iniciar logo os trabalhos. O primeiro contato foi extremamente positivo. O primeiro dia de trabalho foi num nível muito alto. A exigência será sempre desse nível. Isso é para que a equipe chegue nas competições para conquistar os títulos. O trabalho vai se pautar no equilíbrio, no jogo coletivo, com todos com o objetivo de vencer as partidas e conquistas os títulos. O primeiro contato foi muito bom, e pode se tornar excelente no decorrer da temporada", disse Roger, que não espera pressão a mais por causa da expectativa criada após o trabalho no Grêmio. "A expectativa é por causa de um trabalho bem feito anteriormente. A pressão pelas conquistas fica maior. A gente se prepara para isso. A pressão é inerente", completou o novo treinador atleticano.