Clube apresenta Zeballos e Amaral como reforços para 2017

DANIEL FASOLIN SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense apresentou neste sábado (7) mais dois reforços para a temporada 2017. O lateral direito Zeballos e o volante Amaral vão defender a equipe do técnico Vágner Mancini. Aos 30 anos, o meio-campista foi emprestado pelo Palmeiras até o fim do Brasileiro. Além do atual campeão nacional, o jogador também defendeu o Goiás e o Coritiba em sua carreira. "Quando jogava como adversário, sempre foi sempre muito difícil vencer a Chape. Que a Chapecoense continue assim, jogando muito bem em casa e dificultando o máximo possível para os adversários", disse Amaral. O ala uruguaio, de 24 anos, foi formado no Defensor Sporting. Lá, ele disputou 123 partidas e marcou quatro gols. "Jogar aqui é uma responsabilidade. Muitos falaram que aqui é uma família e isso me surpreendeu, porque me senti assim, acolhido, logo que cheguei. Agora, temos de trabalhar para fazer o melhor para o clube", afirmou Zeballos. A equipe catarinense tenta montar o seu elenco após o acidente com o acidente aéreo, que aconteceu no dia 29 de novembro e vitimou 71 pessoas. O time vai disputar a Primeira Liga, o Catarinense e a Copa Libertadores e o Brasileirão neste primeiro semestre. Nos próximos dias, o lateral esquerdo Reinaldo, que estava na Ponte Preta, também deve ser apresentado oficialmente. O ala foi emprestado pelo São Paulo até o fim deste ano.