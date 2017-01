Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 8 milhões; veja os números sorteados

(foto: Reprodução)

A Caixa sorteou na noite deste sábado (8) em São Paulo os números do concurso 1.892 da Mega-Sena, mas ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulado pode chegar a R$ 8 milhões no concurso da próxima quarta-feira (11). As dezenas premiadas são as seguintes: 06 - 17 - 22 - 30 - 37 - 50.

Trinta e uma apostas ganharam a quina e cada uma vai levar R$ 52.421,85. Outras 2623 apostas acertaram a quadara e vão levar R$ 885,07, cada uma.

A última vez em que o prêmio principal saiu em um sorteio regular foi em 22 de dezembro. No concurso 1.888, duas apostas do Estado de São Paulo acertaram a sena e dividiram o prêmio de cerca de R$ 40,1 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações.