São Paulo vence, fica em primeiro e pega a Chape no mata-mata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo vai encarar a Chapecoense na próxima fase da Copa São Paulo. A equipe paulista venceu o Capivariano por 3 a 1 neste sábado (7), em Capivari, e garantiu a liderança do grupo 13 com 100% de aproveitamento. A equipe do interior de São Paulo, por sua vez, estacionou nos seis pontos, ficou na segunda colocação e desafia o Nova Iguaçu. As datas ainda não foram divulgadas. O São Paulo abriu o placar aos 19 do primeiro tempo, com Gabriel fazendo gol de carrinho. A resposta veio seis minutos depois, com Bill. O jogador aproveitou espaço na defesa, chutou de longe e garantiu a igualdade do placar. No segundo tempo, quando a partida caminhava para o seu fim, Hudson, o goleiro do Capivariano, falhou de maneira bizarra. Destaque durante quase todo os 90 minutos, ele esperou os acréscimos para deixar a cobrança de escanteio de Geovane entrar. Com o jogo já decidido, Oliveira ainda aumentou a vantagem. O jogo deste sábado marcou o reencontro de velhos conhecidos. O São Paulo levou a melhor na final do Campeonato Paulista, sub-20, contra o mesmo adversário. Com a rivalidade acirrada, houve até um princípio de briga entre membros da comissão técnica. Até mesmo a Polícia Militar precisou intervir para evitar que a confusão aumentasse. André Jardine, o técnico do São Paulo, foi expulso.