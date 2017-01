Vasco vence São Carlos e pega Botafogo-SP na próxima fase da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco está na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. O Cruzmaltino venceu o São Carlos por 1 a 0, neste sábado (7), e pega o Botafogo-SP na sequência da competição. O gol de Elias garantiu a vaga aos cariocas. O time de São Januário terminou na segunda colocação do Grupo 9. Seis pontos somados, mesmo número do líder São Carlos, mas desvantagem no saldo de gols - 4 a 1. O Botafogo-SP foi o líder do Grupo 10, com sete pontos, e será o adversário do Cruzmaltino. São Carlos e Independente-SP se enfrentam na outra eliminatória. O Vasco foi melhor durante a maior parte do jogo contra os donos da casa, mas demorou a conseguir o gol. Só aos 14min do segundo tempo, Elias recebeu de João Victor e chutou cruzado para marcar. O Cruzmaltino ainda foi ao ataque na expectativa de ampliar o marcador e tirar a diferença no saldo de gols. O objetivo era terminar na liderança do Grupo 9, o que não foi possível.