Raio x revela celular em estômago de preso em São Paulo

(foto: Reprodução/ TV Tem)

Um preso de uma penitenciária paulista precisou passar por uma cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba, no interior de Sâo Paulo. O motivo? É que um exame raio x mostrou que o cidadão estava com um celular no estômago.

A descoberta foi feita durante uma revista nas celas da penitenciária de Mairique (SP), realizada por conta de uma denúncia sobre a existência de celulares no estabelecimento penal.

Num primeiro momento nada foi encontrado com os detentos, mas como alguns estavam se comportando de forma estranha foram levados ao hospital para fazer radiografia.