Atentado com carro-bomba mata pelo menos 11 no Iraque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque suicida com carro-bomba deixou ao menos 11 mortos e dezenas de feridos neste domingo (8) em Bagdá, na entrada principal do mercado de frutas e verduras da capital iraquiana.

De acordo com a agência de notícias AFP, um coronel da polícia local e um responsável do hospital para onde foram levados os feridos informaram que, além dos 11 mortos, o atentado feriu ao menos 35.

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior iraquiano, Saad Maan, "um soldado na entrada do mercado de Jamila atirou no motorista do carro-bomba ao suspeitar" que poderia ser um atentado, mas o terrorista conseguiu explodir o veículo. Maan informou que o militar está entre os feridos.

O mercado de Jamila fica em Sadr City, bairro majoritariamente xiita da região norte da capital iraquiana e que, segundo a AFP, é alvo frequente de atentados. O local é o principal mercado de frutas e verduras de Bagdá.

Até o momento, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do ataque, mas os últimos atentados no local foram perpetrados pelo grupo jihadista Estado Islâmico. O mais recente deles, no último dia 2, foi também a explosão de um carro-bomba. Na ocasião, 35 pessoas morreram.