(foto: Reprodução/ Instagram)

Uma senhora de 98 anos chamada Tao Porchon-Lynch virou a sensação das redes sociais nos últimos dias, após imagens nas quais ela apparece dando aula de ioga serem publicadas.

Considera a professora mais velha de ioga do mundo, Tao revela que se sente como ainda tivesse 20 e poucos anos e garante: "Não tenho a intenção de crescer", brinca ela, que sempre incentiva os seguidores e alunos a levarem uma ida mais positiva, independente da condição ou idade.

Com tanto sucesso, Tao acabou sendo até escolhida para virar o rosto da campanha Power of She, da marca fitness Athleta. A ideia, revela a instrutora, é mostrar ao mundo que nada é impossível.

"Tudo é possível; nada é impossível. Quando você acordar todas as manhãs, diga ‘esse será o melhor dia da minha vida’ e ele será."