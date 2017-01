No Paraná, acidentes de trânsito deixam pelo menos quatro mortos

Izidro Castilho Marcelino, 61 anos, acabou morrendo ao ser atingido por motorista que dormiu enquanto dirigia (foto: Reprodução)

O final de semana vem sendo agitado nas estradas do Paraná e pelo menos quatro pessoas acabaram morrendo em decorrência de acidentes de trânsito registrados entre a manhã de sábado (07) e a manhã de hoje (08).

A primeira tragédia foi regitrada no bairro Xaxim, em Curitiba. Um homem de 69 anos acabou morrendo após ser atropeado na manhã de ontem quando ajudava um casal a empurrar um carro enguiçado na rua Leôncio Derosso.

Informações apontam que o idoso, chamado Pedro, empurrava o veículo que acabou pegando embalo na descida e passou por cima dele. O veículo também passou por cima do pé da mulher e quase atingiu o outro homem.

Ainda na manhã de ontem, outro grave acidente na BR-467, em Cascavel, acabou provocando a explosão de uma motocicleta. O motociclista morreu na hora, com o corpo ficando na canaleta ao lado da rodovia. A vítima tinha 61 anos e era funcionário público da Prefeitura daquela cidade.

O acidente, segundo relato do próprio condutor do carro, aconteceu após esse dormir ao volante, atravessar o canteiro e bater de frente com a moto que sguia na pista no sentido contrário.

Já na noite de ontem, por volta das 22 horas, foi vez de um acidente na PR-218, em Arapongas, provocar a morte de dois jovens e deixar outros dois feridos. As vítimas estavam em uma motocicleta que colidiu contra um carro de passeio, ocupado pelas duas pessoas que ficaram feridas.