Governo federal envia tropas para ajudar Mato Grosso, Amazonas e Roraima

O Ministério a Justiça revelou neste domingo que o titular da pasta, Alexandre de Moraes, autorizou o envio de tropas federais para apoiar os governos de Amazonas, Roraina e Mato Grosso, que solicitam ajuda para conter a crise penitenciária.

No Amazonas, onde 56 presos haviam sido mortos entre domingo (1º) e segunda (2) e outros quatro foram assassinados na madrugada de hoje, o governo estaddual havia pedido apoio da FOrça Integrada de Atuação do Sistema Penitenciário, vinculada ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e que atua no ordenamento de unidades prisionais.

O pedido foi feeito após notificação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que enviou ao governador amazonense José Melo (PROS) uma série de recoendações com medidas para conter a crise no sistema penitenciário. Entre as ações estava o envio da Força Integrada.

Já Roraima, onde 33 detentos foram mortos nos últimos dias, irá pdir novamente o envio de homens da Força Nacional para atuar na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, onde ocorreu o massacre. O pedido já havia sido feito em novembro do ano passado pela governadora Sueli Campos (PP), mas na ocasião havia sido negado por Alexandre de Moraes.