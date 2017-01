Ataque terrorista com caminhão mata ao menos 4 em Jerusalém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão guiado por um palestino avançou sobre pedestres em Jerusalém neste domingo (8). Ao menos quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas. A polícia considerou o caso como um atentado. "É um ataque terrorista", disse um porta-voz da polícia à rádio Israel. Os mortos tinham por volta de 20 anos. Eram três mulheres e um homem. O atropelamento ocorreu em uma área para pedestres próxima da Cidade Velha. Um motorista de ônibus israelense que viu o ataque disse a uma rádio que o caminhão foi em direção a um grupo de soldados, que dispararam contra o condutor. Ele, então, deu ré e avançou contra eles novamente. "Eles atiraram nele, até pará-lo", disse a testemunha, que disse apenas se chamar Moshe. As emissoras de TV informaram que o motorista foi morto e mostraram imagens de balas na cabine do caminhão. Uma onda de ataques de palestinos a israelenses nas ruas, incluindo atropelamentos, começou em outubro de 2015. As ações vêm sendo reduzidas, mas não cessaram.