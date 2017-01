Negociação com atacante de R$ 27 milhões emperra e Fla busca alternativas 6

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta obstáculos no caminho de contratar um atacante para a temporada 2017. O clube esbarrou nos altos valores envolvendo Marinho e viu o principal sonho de consumo pegar a rota chinesa. Ao que tudo indica, outro nome desejado dificilmente será contratado. Trata-se do paraguaio Cecilio Domínguez, jogador do Cerro Porteño e que custa R$ 27 milhões. Os direitos do atacante de 22 anos estão divididos entre Cerro e Sol de America. O Grêmio tentou o jogador, mas desistiu. O Flamengo foi ao limite, porém, distante do que os paraguaios desejam. Em contato com a reportagem, o empresário Diego Serrati, responsável pelos interesses de Cecilio Domínguez, admitiu as dificuldades da transferência. A negociação está parada. "É difícil. O Flamengo fez um grande esforço, mas infelizmente não conseguiu realizar a operação", afirmou. Para a negociação avançar será necessário que os valores sejam reduzidos ou que algum outro tipo de modelo operacional seja adotado. No entanto, as possibilidades não agradam ao Cerro Porteño. É precoce encerrar a negociação, mas Cecilio Domínguez está muito longe da Gávea. Sabendo disso, o Flamengo estuda alternativas para preencher uma posição fundamental na equipe. Um atacante de lado de campo, forte no duelo individual e eficiente nos arremates é a prioridade do departamento de futebol. Não é simples buscar o nome no mercado por conta dos valores e condições de negociação. Vitinho, Marinho, Willian Bigode e Cecilio Domínguez já negociaram com o Flamengo. A diretoria trabalha com propostas de parcelamento para a aquisição de um percentual dos direitos econômicos dos atletas que interessam. No entanto, a possibilidade de buscar negociações por empréstimo também é discutida. A direção corre contra o tempo para reforçar o clube.