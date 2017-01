Palmeiras anuncia acerto com Felipe Melo Comente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou a contratação de Felipe Melo neste domingo (8). O clube publicou em seu site a contratação do volante com contrato pelas próximas três temporadas. "Estou realizando um sonho de voltar ao Brasil e com uma idade que me permite correr e fazer o que eu mais amo sem maiores problemas. Estou muito honrado, e agradeço a Deus por essa oportunidade, de voltar e jogar em um clube de tamanha grandeza que é o Palmeiras. É uma honra muito grande estar vestindo essa camisa", afirmou. Após Palmeiras anunciar o acerto, Felipe Melo postou em seu Twitter uma mensagem com nove taças, representando os títulos do Brasileiro do Palmeiras. "Maior campeão do Brasil", escreveu. O anuncio começou com suspense no Twitter. O clube escreveu uma mensagem com um contrato, um porquinho e uma pergunta. Felipe Melo respondeu na sequência com uma caneta, um joinha e o porquinho.