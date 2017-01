Sucesso no Equador, reforço cruzeirense vive 1ª experiência internacional

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Primeiro reforço anunciado pelo Cruzeiro para a temporada de 2017, o zagueiro Caicedo se prepara para dar um passo importante na carreira. Hoje com 24 anos, o jogador chega do Independiente del Valle, sua única equipe na carreira até então. Mas a primeira experiência fora de seu país natal não significa que o defensor chegará sem pompa em Belo Horizonte. O bom aproveitamento nos desarmes, a força física e a velocidade fizeram dele o melhor zagueiro do Campeonato Equatoriano de 2016. Caicedo foi eleito pela AFE (Asociación de Futbolistas del Acuador) como melhor jogador da última edição do Campeonato Equatoriano. Com o Del Valle, o jogador encerrou o ano na quarta colocação da tabela. Antes disso, Caicedo ainda chamou a atenção na Copa Libertadores. Titular em nada menos que 13 jogos, o defensor foi um dos destaques na campanha do vice-campeonato. "Tenho um passo importante a ser dado agora. Espero alcançar todos os objetivos no clube. Estou na expectativa para que as coisas se saiam bem e, como sempre, vou trabalhar para dar alegria aos torcedores", falou o jogador, em entrevista ao site do Cruzeiro. Nesta segunda-feira, o zagueiro terá seu primeiro contato com os novos companheiros, além do técnico Mano Menezes, durante a reapresentação do elenco do Cruzeiro. Neste início de ano, ele será uma das quatro novidades do time, que contará também com os novatos Diogo Barbosa, Hudson e Thiago Neves. Para acertar a transferência de Caicedo, o Cruzeiro desembolsou cerca de 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. Novo concorrente de Manoel, Léo e Dedé, o defensor assinou por cinco anos com o novo clube.