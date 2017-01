Inter e Zago planejam recuperar Nico López para temporada de 2017

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional tem um plano para reabilitar Nico López. Reforço mais caro do clube em 2016, o uruguaio jogou pouco e se lesionou nos primeiros meses em Porto Alegre. Para deixar de ser apenas um estrangeiro que custou demais, a ideia do Colorado é usar a pré-temporada como auxílio na adaptação. E a figura de Antônio Carlos Zago também será vital. Além das obviedades, como opção técnica e relacionamento, Zago é apontado como uma das razões para crer na melhora de Nico pelo currículo. O treinador trabalhou na Roma em 2012, como assistente de Zdenek Zeman, e acompanhou Nico López em sua primeira experiência fora do Uruguai. Nico deixou o Nacional-URU rumo à Itália em julho. Cinco meses após a saída conturbada do atacante de Montevidéu, Zago foi anunciado como integrante da comissão técnica da Roma. A proximidade de ambos no time da capital foi citada por várias pessoas nas últimas semanas. De dentro do Inter e do estafe de Nico López. Mesmo que Antônio Carlos Zago tenha chegado depois na Roma, ele é visto como um treinador que conhece Nico López. Tem relação pregressa e é capaz de explorar melhor o atacante. Em 2016, com Paulo Roberto Falcão, Celso Roth e Lisca o gringo rodou por várias funções no time e não decolou. Destaque na Copa Libertadores do ano passado, Nico até foi sondado por outros clubes. A saída acabou sendo vetada. A ideia do Internacional é usar o jogador e valorizá-lo após bom desempenho. Só então uma transferência será analisada. Contratado no último dia da janela de transferências internacionais de 2016, Nico López custou cerca de 4 milhões de dólares (R$ 13,1 milhões na cotação da época) ao Internacional. O empresário Delcir Sonda emprestou recursos para completar a transferência.