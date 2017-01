Sem propostas por Pratto, Atlético-MG avisa que ninguém é insubstituível

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras, Sevilla-ESP, West Ham-ING foram alguns dos clubes que já demonstraram interesse na contratação de Lucas Pratto, do Atlético-MG. Embora muito comentado nos últimos dias, o atacante não recebeu ainda nenhuma proposta oficial. Pelo menos é o que garante o diretor de futebol do clube mineiro, Eduardo Maluf. Durante a entrevista coletiva concedida na Cidade do Galo, nesse sábado (7), após o primeiro treinamento de 2017, o dirigente comentou a situação de Lucas Pratto. Embora o Atlético não tenha recebido nenhuma proposta ainda, Maluf acredita que nos próximos dias devem chegar ofertas pelo jogador argentino e também por outros atletas. "O Palmeiras está falando, através da imprensa, que a presidente da Crefisa vai... Mas oficialmente ninguém procurou o Atlético. A janela abriu agora, então acredito que vai começar a surgir, pois o Atlético tem muitos jogadores valorizados". Ao mesmo tempo que garante não ter propostas por ninguém, Eduardo Maluf mantém vivo o sonho do Palmeiras em contar com Lucas Pratto. O dirigente atleticano afirmou que não existe jogador insubstituível no Atlético-MG. Portanto, se o Palmeiras fizer uma boa proposta, o atual centroavante titular da seleção argentina pode trocar de clube. "Se chegar uma proposta que o Atlético achar que o dinheiro é interessante, todo mundo sai, nenhum jogador é insubstituível. O Atlético não morre de amores por ninguém. Nós tratamos o Atlético profissionalmente. Não chegou nenhuma proposta oficial por ninguém". De acordo com o Blog do Perrone, o Palmeiras prepara uma boa oferta para seduzir o Atlético-MG. O clube paulista estaria disposto a pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 33,8 milhões), além de ceder o volante Arouca, que interessa ao clube mineiro.