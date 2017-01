Modelo diz ter sido agredida pelo namorado

Veridiana Freitas e João Szpoganicz (foto: Arquivo pessoal)

A modelo Veridiana de Freitas revelou na madrugada deste domingo (08) que foi agredida pelo seu namorado, João Szpoganicz, que é chefe de relações públicas.

Em um longo texto de desabafo seguido pela imagem de sua mão machucada, Veridiana afirmou que a situação não irá ficar "barata". Ela e João stavam juntos oficialmente desde dezembro do ano passado.

"Infelizmente, baixarias acontecem em nossas vidas e precisamos desabafar! Homem que bate em mulher merece cadeia! Vítimas de Maria da Penha! Bem, para quem não sabe namorei uma pessoa que me traiu durante todo um namoro com sua ex-mulher! Me fazia de palhaça, além de eu pagar suas contas, afinal, tinha dois filhos de mães diferentes. Aceitei isso independente de sua condição financeira, só exigia respeito! Fui traída, enganada e maltratada! Me afastei da mídia com medo que isso acontecesse, mas devido aos fatos, não posso fugir! Homem desse nível merece cadeia @joaoszpoganicz Você é uma vergonha, essa agressão vai te custar caro", relatou ela na rede social.

A modelo ainda afirmou que se algo de ruim acontecer com ela, todos saberão quem foi o culpado.

"Aceitei um pai de duas filhas que trai a esposa grávida, achando que era uma pessoa do bem, me traiu das formas mais abusivas possíveis, tentei passar um giz para a mídia não descobrir, mas foi a gota d'água! Além de trabalhar em um clube, me fez ser barrada do mesmo que frequento há anos! O que vale um processo! Me ajudem a defender mulheres batalhadoras que vermes agridem e tentam acabar com sua imagem! Tenho amigos e fãs a zelar! Obrigada pela compreensão."