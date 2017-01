Palmeiras anuncia contratação de Felipe Melo por três temporadas

(foto: Fabio Menotti / Ag. Palmeiras)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou a contratação de Felipe Melo neste domingo. O clube publicou em seu site a contratação do volante com contrato pelas próximas três temporadas.

"Eu fiquei realmente impressionado com o carinho da torcida. Antes mesmo de assinar, eles fizeram me sentir palmeirense. Isso faz toda a diferença", disse. "Estou realizando um sonho de voltar ao Brasil e com uma idade que me permite correr e fazer o que eu mais amo sem maiores problemas. Estou muito honrado, e agradeço a Deus por essa oportunidade, de voltar e jogar em um clube de tamanha grandeza que é o Palmeiras. É uma honra muito grande estar vestindo essa camisa", completou.

Felipe Melo ainda ressaltou que sua principal marca é sua força e não será diferente. "Eu ganhei alguns títulos importantes no Brasil, joguei Libertadores com o Flamengo e com o Cruzeiro. No Flamengo, com 18 anos, fui titular, mas no Cruzeiro não. Hoje eu chego para disputar essa competição com um clube como o Palmeiras, que vai tentar vencer, e como um jogador importante. Todo clube que passei eu deixei minha marca por nunca deixar de disputar todas as bolas. Essa é a minha força, essa é a minha marca. Eu chego para ser mais um no Palmeiras, para ajudar e para ser ajudado", finalizou.

Após o Palmeiras anunciar o acerto, Felipe Melo postou em seu Twitter uma mensagem com nove taças, representando os títulos do Brasileiro do Palmeiras. "Maior campeão do Brasil", escreveu.

O anúncio começou com suspense no Twitter. O clube escreveu uma mensagem com um contrato, um porquinho e uma pergunta. Felipe Melo respondeu na sequência com uma caneta, um joinha e o porquinho.

Para a atual temporada, o Palmeiras já anunciou a contratação de Keno, ex-Santa Cruz, Raphael Veiga, ex-Coritiba, Alejandro Guerra, ex-Atlético Nacional, Hyoran, ex-Chapecoense, e Michel Bastos, ex-São Paulo.