(foto: Reprodução)

O atacante português Cristiano Ronaldo foi premiado recentemente com sua quarta Bola de Ouro na carreira. E para homenagear o atleta, a diretoria do Real Madrid resolveu juntar quatro jogadores da geração de galáticos: Figo, Ronaldo, Michael Owen e Zinedine Zidane, atual técnico do time merengue.

Mas o que acabou realmente chamando a atenção dos brasileiros foi a reação do ex-atacante inglês ao reencontro com o parceiro brasileiro. No Twitter, Owen escreveu, em tom de brincadeira:

"E eu pensava que estava acima do peso até encontrar meu velho parceiro Ronnie". Além do texto, a postagem também trazia uma foto ao lado de Ronaldo (confira acima).