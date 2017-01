Homem morre após tomar viagra genérico e ter superereção

(foto: Reprodução)

Um nigeriano de aproximadamente 30 anos acabou falecendo por conta de uma overdose. Mas a substância que provocou não foi nenhuma droga ilítica conhecida, mas um medicamento semelhante ao Viagra que acabou provocando uma "superereção" no rapaz.

De acordo com informações da imprensa nigeriana, a vítima foi encontrada morta no quarto de um hotel no estado de Delta. Ele havia consumido a droga Manpower, composto pela mesma substância do viagra, o Citrato de Sildenafila.

O Manpower é comerccializado ilegalmente na Nigéria e teria sido o culpado pela morte do nigeriano, que teria feito sexo por muito tempo, não conseguiu ejacular e acabou morrendo em decorrência da prolongada ereção, informou uma fonte médica ao site Puch.