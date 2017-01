Do hospital, Rafael Greca mostra otimismo com primeiros dias de gestão

(foto: Reprodução)

Internado desde o dia 02, que seria seu primeiro dia de trabalho como prefeito, Rafael Greca segue se recuperando no hospital Marcelino Champagnat após apresentar um quadro de tromboembolia pulmonar. E neste domingo (08) o prefeito curitibano postou uma mensagem nas redes sociais fazendo uma espécie de balanço dos primeiros oito dias de sua gestão.

Greca escreveu que embora tenha passado sete desses dias em um hospital, ainda assim consegue ver que Curitiba já começou a mudar - e para melhor.

Além disso, destacou que até amanhã (segunda-feira) a nova gestão deverá saber a condição real das finanças da Prefeitura.

"Sou prefeito de Curitiba há 8 dias. Nas fotos a cerimônia no Memorial da Cidade. Sete destes dias passei-os num quarto de hospital. Mesmo assim vejo que já começamos a mudar Curitiba para melhor. As equipes de limpeza pública já colhem entulhos. Patrulhas de resgate e defesa social.já debelam mocós e acolhem desvalidos em risco. Hospitais recebem atrasados. Amanhã devemos ter radiografia real daquilo que o prefeito Fruet nos deixou em dívidas e passivos. Deus nos poupou o sentimento do medo. Curitiba vai voltar a ser Curitiba.#voltaCuritiba. #BomDiadoPrefeitoGreca"