Morre Akbar Rafsanjani, presidente do Irã nos anos 1990

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Irã Akbar Rafsanjani morreu neste domingo (7), aos 82 anos, por problemas cardíacos, segundo a imprensa oficial do país. Rafsanjani, que presidiu o país entre 1989 e 1997, foi um líder político importante do Irã mesmo após deixar o cargo. Ele apoiava o presidente atual, Hassan Rouhani. Ele fazia parte do grupo que aconselhava o líder máximo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e desde março fazia parte do grupo de clérigos que um dia decidirá o sucessor de Khamenei.