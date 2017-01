Corinthians se aproxima de acordo e prepara anúncio de volante Gabriel

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Gabriel está próximo de um acerto com o Corinthians. Apenas uma proposta da Europa pode separar o atleta do time paulista. Internamente, o Corinthians considera o negócio bem encaminhado para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. A aquisição será feita junto ao Monte Azul, clube usado para registro do atleta. Corinthians e Gabriel já chegaram a um acordo em relação a valores da transferência. O clube trabalha para que o anúncio seja feito ainda nesta semana. Apesar disso, os empresários de Gabriel ainda têm uma pequena esperança de levar o jogador para a Europa. O Genoa aparece como possível destino. Gabriel, que defendeu o Palmeiras na última temporada, pertence ao Monte Azul, mas os clubes não chegaram a um acordo sobre o valor da transferência.