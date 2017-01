Atacante ex-Paraná é o novo reforço do Santos

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O atacante Kayke, que teve uma passagem apagada pelo Paraná Clube em 2013 (ano em que o Tricolor bateu na trave na luta pelo acesso), quando jogou 16 partidas e marcou três gols na Série B, é o mais novo reforço do Santos. Aos 28 anos, o jogador chega para ser a sombra do atacante Ricardo Oliveira, que já tem 36 anos e pode não aguentar toda a temporada.

O atacante, que depois da passagem pelo Paraná teve boas atuações com as camisas do ABC (RN) e Flamengo, chega ao clube praiano por empréstimo de uma temporada junto ao Yokohama Marinos, do Japão, e com valor de compra fixado (o valor não foi divulgado).

Antes do Santos, o Grêmio chegou a estar perto de fechar com Kayke, que inclusive foi recebido por torcedores gremistas no aeroporto e chegou a fazer exames médicos no clube gaúcho. Algumas exigências do empresário do atleta e do clube japonês, contudo, travaram a negociação que estava perto de ser fechada, abrindo caminho para o clube paulista entrar na parada.

Além de Kayke, o Santos, que disputará a Copa Libertadores deste ano, já havia contratado o zagueiro Cleber, o lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Leandro Donizete (ex-Coritiba) e o atacante colombiano Vladimir Hernández.