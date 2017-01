Santos fecha com Kayke por um ano

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior conta com mais um reforço para 2017. O Santos fechou a contratação do centroavante Kayke, que estava no Yokohama Marinos, do Japão. O jogador acertou um ano de empréstimo, com opção de compra em definitivo. O atacante, de 28 anos, vai realizar exames médicos nesta segunda-feira (9) e deve se reapresentar com o restante da equipe, na quarta-feira (11). "Está tudo certo com o Kayke, que vem já para fazer exames médicos na segunda. Ele é a novidade do Santos [no mercado da bola] neste fim de semana", confirmou Cesar Conforti, vice-presidente do clube. O jogador chega à Vila Belmiro para ser uma espécie de sombra para Ricardo Oliveira. O clube também estudou as contratações de Luís Fabiano e Barcos para o setor. Antes de acertar com o Santos, o centroavante defendeu o Yokohama Marinos (30 partidas e oito gols), o Flamengo (16 jogos e seis gols), o ABC (34 confrontos e 18 gols), além de ter passagens por Atlético-GO, Nacional, de Portugal, Paraná, Aalborg, da Dinamarca, Tromso, da Noruega, o Hacken, da Suécia e Vila Nova. Para 2017, o alvinegro já contratou também o volante Leandro Donizete, de 34 anos, que estava no Atlético-MG. RICARDO OLIVEIRSA Apesar da chegada de Kayke, o Santos pretende renovar o contrato do atacante Ricardo Oliveira, que termina em dezembro deste ano. A reportagem apurou que a diretoria santista deseja renovar com o seu artilheiro e capitão por mais uma temporada -até o fim de 2018. No entanto, a cúpula alvinegra não tem pressa para fechar o acordo e alega que tem até o fim do ano para concluir a renovação. As conversas já foram iniciadas entre os dirigentes santistas e o empresário do jogador, Augusto Castro. Acredita-se que as duas partes manifestaram o desejo de permanecer a parceria de sucesso.