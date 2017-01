"Vovôs" de 81 e 64 anos são presos sob suspeita de furtar bolsa

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, registou uma ocorrência pouco comum nesta semana. De acordo com o relatório da corporação, um homem de 81 anos e uma mulher de 66 foram presos sob suspeita de furtarem uma bolsa no interior de uma loja de calçados. O episódio aconteceu na Avenida Curitiba, no centro da cidade.



