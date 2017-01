João Gilberto pode voltar à ativa em 2017

(foto: Divulgação)

João Gilberto, um dos "pais" da Bossa Nova, pode voltar à ativa em 2017. Ao menos é o que garante o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo Jardim, o músico estaria considerando fazer uma temporada de shows pelo Brasil. Suas últimas apresentações foram em 2008. Em 2011, ele chegou a marcar algumas apresentações, mas depois as cancelou.



Já seu último disco foi lançado em 2004 ("João Gilberto in Tokyo"). Desde então, o músico pouco apareceu para a imprensa e permanece fora das redes sociais. Aos 85 anos, apareceu recentemente no YouTube com dois vídeos curtos em que aparece em casa, vestindo pijama e dedilhando o violão ao lado da filha mais nova, Luisa Carolina, de 9 anos. Os vídeos foram gravados por Claudia Faissol, empresária do cantor e mãe de Luisa, que há anos vem montando um acervo para futuramente transformar em um curta, um longa e um documentário sobre o marido.