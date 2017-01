Atlético muda a lateral-direita pelo sexto ano seguido

Jonathan: novo titular da lateral-direita (foto: Divulgação/Atlético-PR)

A lateral-direita do Atlético Paranaense passará por mudanças novamente, pelo sexto ano consecutivo. Sem a renovação do contrato de Léo, titular absoluto em 2016, e com a chegada de Jonathan, a posição terá um novo dono na temporada 2017.

A última vez que o principal jogador da lateral-direita permaneceu em anos consecutivos no Atlético foi em 2010 e 2011. Na época, Wagner Diniz foi o titular da posição por dois anos. Em 2012, o principal jogador dessa função foi Maranhão, que deixou o clube no fim daquele ano. Em 2013, o mesmo Léo de 2016 chegou por empréstimo do Vitória. Destacou-se no sub-23 e, em seguida, foi destaque na equipe principal. Roubou a vaga de Jonas (ex-Coritiba). No fim daquele ano, Léo foi contratado pelo Flamengo. Em 2014, Sueliton foi a referência na camisa 2 e, em 2015, Eduardo.

Alguns laterais-direitos, como Mário Sérgio, permaneceram no Atlético por anos consecutivos, mas não conseguiram ser o principal jogador da posição.

Léo estava no Atlético em 2016 por empréstimo do Flamengo. O clube carioca não pretende usá-lo em 2017. A equipe paranaense oferece uma troca desse jogador pelo meia-atacante Marcos Guilherme, mas não houve acordo. Além disso, o Furacão também não chegou a um acordo com Léo sobre o valor do salário. A tendência é que o Flamengo empreste o lateral para outra equipe.

Com isso, a tendência é que o titular da posição seja Jonathan, 30 anos, contratado para 2017. O jogador estava no Fluminense e se destacou na Internazionale, da Itália, de 2012 a 2015. O elenco do Atlético também conta com outros dois laterais-direitos: Gustavo Cascardo, 19 anos, e Rafael Galhardo, 25 anos, que tem contrato até junho de 2017.

A lateral-esquerda também pode perder seu principal titular. O Internacional e a Ponte Preta demonstraram interesse em Sidcley. O Inter ofereceu em troca o volante Eduardo Henrique.

Até agora, o Atlético contratou quatro reforços para 2017. Além de Jonathan, vieram o meia Felipe Gedoz, do Brugge-BEL, e os atacantes Grafite, do Santa Cruz, e Luis Henrique, do Botafogo.

O meia Dátolo, do Atlético-MG, chegou a negociar com o Atlético-PR, mas foi anunciado como novo reforço do Vitória.

O DONO DA LATERAL-DIREITA

Lateral-direito com mais partidas no ano pelo Atlético-PR

2010 Wagner Diniz

2011 Wagner Diniz

2012 Maranhão

2013 Léo

2014 Sueliton

2015 Eduardo

2016 Léo