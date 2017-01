Semana da fábrica de chocolates

Semana será de obras de Roald Dhal no cinema (foto: Divulgação)

A Casa da Leitura Marcos Prado, no Alto Boqueirão, terá uma programação especial de férias, o Cineclubinho Roald Dahl. Esta semana (9 a 13 de janeiro) será dedicada à leitura de trechos e exibição de adaptações cinematográficas de obras do autor britânico, um dos mais importantes e reconhecidos da literatura infanto-juvenil mundial. As atividades são gratuitas e coordenadas pelo mediador de leitura Samuel Rodrigues Teixeira.

Roald Dahl (1916-1990) é o autor do livro Charlie e a Fábrica de Chocolate, publicado em 1964 e adaptado para o cinema por Tim Burton em 2005. Esta é uma das suas obras mais conhecidas, mas a Casa da Leitura apresentará outros de seus sucessos, como James e o Pêssego Gigante, adaptada para o cinema por Henry Selick em 1996, Matilda, baseada no livro homônimo e dirigida por Danny de Vitto, em 1996, e As Bruxas, que deu origem ao filme Convenção das Bruxas, dirigido por Nicolas Roeg em 1990.

A semana encerra com o filme O Bom Gigante Amigo, filme de 2016 dirigido por Steven Spielberg, com roteiro baseado na obra de mesmo nome publicada em 1982. Roald Dahl também teve sucesso como escritor de contos macabros para adultos. Escreveu mais de 60 contos, alguns publicados somente após a sua morte.

Programação

9 de janeiro, às 14h30

A Fantástica Fábrica de Chocolates

10 de janeiro, às 14h30

James e o Pêssego Gigante

11 de janeiro, às 14h30

Matilda

12 de janeiro, às 14h30

Convenção das Bruxas

13 de janeiro, às 14h30

O Bim Gigante Amigo

Casa da Leitura Marcos Prado – R. Pastor Antonio Polito, 2200 – Alto Boqueirão. Tel: 3286-2931